Мэр Скадовска Яковлев продолжает выполнять полномочия

Мэр Скадовска опроверг слухи о том, что он якобы сложил полномочия.

Как передает Укринформ, об этом городской голова Александр Яковлев написал в Фейсбуке.

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"По городу ходят слухи, что я заболел и сложил полномочия. Действительно, у меня был небольшой больничный на 3 дня - с 19 по 21 марта. С 22 марта я продолжаю исполнять обязанности городского головы, все заместители и секретари на месте, исполком работает в дистанционном режиме", - сообщил Яковлев.

Мэр уточнил, что в громаде продолжают работать все коммунальные службы - вывозится мусор, доставляется вода, есть газ, электричество, связь, Интернет (с перебоями).

Он также отметил, что все местные коммунальные услуги предоставляются до тех пор, пока есть чем платить за электроэнергию, топливо и зарплату. Государство выполняет все свои обязательства – своевременная выплата пенсий и соцпомощи, помощь предпринимателям и их работникам, послабление в налогах. На период военного положения не начисляется плата за землю, аренда имущества, есть льготы по уплате единого налога, нулевой ЕСВ.

В городе работает ЦПАУ, больница и поликлиника. Хлебокомбинат продолжает выпекать и продавать хлеб, пишет Яковлев. Все это время значительную помощь в работе хлебокомбината оказывает государственное предприятие "Исследовательское хозяйство Института риса Национальной академии аграрных наук Украины", обеспечивающее комбинат мукой по стабильной цене. Благодаря этому удалось не повышать цену на хлеб.

"Нужно понимать, что сегодня все составляющие себестоимости хлеба меняются, и потому сегодня трудно сказать, как долго хлебокомбинат сможет не повышать на него цену", - написал городской голова.

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Он также поблагодарил каждого предпринимателя и фермера, кто продолжает работать и продавать свои товары. Люди получают пенсии, покупают продукты, платят коммунальные платежи. Это дает движение экономике громады.

"Конечно, некоторые могут быть недовольны ростом цен, но нужно смотреть правде в глаза и понимать новые реалии. Дефицит топлива, опасная логистика, усложненные условия закупок заставляют предпринимателей пересматривать цены. Но хочу напомнить о социальной ответственности и не делать необоснованное повышения цен", - призвал городской голова.

Почти всю неделю работали в ограниченном режиме банки, их дальнейшую работу спрогнозировать сложно, поскольку поступления наличных в банк уменьшились в разы, подчеркнул Яковлев.

В громаде продолжает работу громадский патруль, в городе действует комендантский час с 22:00 до 6 часов утра.

Также, по его словам, в город прибывают люди из других городов Украины. Они могут стать на учет как внутриперемещенные лица в управлении социальной защиты. По возможности, таким гражданам будет предоставляться другая помощь.