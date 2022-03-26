Во Львове горит промышленный объект, где хранится топливо, - Садовый

В результате обстрела Львова российскими оккупантами горит один из промышленных объектов, в котором хранится топливо.

Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"В результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилая инфраструктура не пострадала.

На месте работают все соответствующие службы.

Прошу всех оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

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