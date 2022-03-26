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Во Львове горит промышленный объект, где хранится топливо, - Садовый

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Во Львове горит промышленный объект, где хранится топливо, - Садовый
В результате обстрела Львова российскими оккупантами горит один из промышленных объектов, в котором хранится топливо.

Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"В результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилая инфраструктура не пострадала.

На месте работают все соответствующие службы.

Прошу всех оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • olele
    Мöрячöк@akvevitt



    админ Трухи, который ради хайпа и, само собой, ради денег сдает всё, что может
    работает наводчиком
    позавчера на телеграм-канале Труха выложили видео очереди за гуманитарной помощью в Харькове, вчера в эту очередь прилетело - итог вы знаете.
    вчера на Трухе выложили видео с расположением контрбатарейной борьбы
    пора этот канал закрывать - однозначно работают на врага

  • оззи
    какая **** навела?
  • Дмитрий Гайдарченко
    Ты думаешь у нас мало агентуры ихней, да её ещё с 2014 дохрена, тут нечему удивляться
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