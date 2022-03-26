Оперативная информация Генштаба по российскому вторжению по состоянию на 18:00 26 марта

Идут тридцать первые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Скрывая реальные потери личного состава и техники, военное руководство оккупационных войск пытается убедить собственное население в плановом достижении всех целей, поставленных вооруженными силами российской федерации.

В связи с необходимостью восполнения потерь оккупанты проводят мероприятия скрытой мобилизации и снятия техники с длительного хранения. Так, с целью доукомплектования отдельных подразделений 4-й танковой дивизии из состава 1-й танковой армии, с длительного хранения были сняты танки Т-72. По имеющейся информации, техника находится в крайне неудовлетворительном техническом состоянии и разукомплектована.

Российские захватчики продолжают активное использование транспортной сети республики в Беларуси. Отмечается рост количества воздушных перевозок военных грузов с местности русской федерации. В основном, для перебрасывания ракет разных типов и боеприпасов, враг использует транспортные самолеты Ан-124. Такой способ доставки обусловлен блокировкой железнодорожных путей по отдельным направлениям.

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Население республики Беларусь не поддерживает вовлечение собственных вооруженных сил в войну, развязанную российской федерацией против Украины. В то же время, оказание военной поддержки российской агрессии и вопроса направления белорусских подразделений в Украину, лоббируется группой высокопоставленных должностных лиц и генералов из состава Совета безопасности республики Беларусь.

В населенных пунктах Херсонской области фиксируется усиление террора местного населения со стороны оккупантов. Осуществляют обыски в домах с целью выявления участников АТО/ООС, военнослужащих, волонтеров и членов их семей. Имеются многочисленные факты похищения женщин и пыток местных жителей.

В отдельных населенных пунктах Черниговской области оккупанты осуществляют принудительное распространение так называемой "гуманитарной помощи" среди местного населения с целью создания пропагандистских репортажей российскими СМИ.

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На временно занятых территориях противник продолжает наращивать систему блокпостов с целью воспрепятствования перемещению местного населения.

Диверсионно-разведывательные группы противника, находящиеся на территории Киевской области, не оставляют попыток проникновения в столицу. Диверсанты переодеваются в гражданскую одежду и используют угнанные у гражданского населения автомобили.

Враг продолжает нести потери на всех направлениях. Силы обороны методически уничтожают российских захватчиков.