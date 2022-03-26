Войска РФ использовали в Авдеевке фосфорные боеприпасы, - Кириленко
9 2004
Российские оккупанты сегодня в Авдеевке применили фосфорные бомбы.
Об этом в эфире телемарафона заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"В городах обстрелы идут практически круглые сутки. Это касается городов вдоль линии разграничения. Сегодня в Авдеевке были использованы фосфорные боеприпасы. От них нет пострадавших, но это очень тревожный сигнал. Потому что в Луганской области они применялись. Сейчас, к сожалению, это применяется и в других городах вдоль линии разграничения", - рассказал он.
Кроме того, Кириленко подчеркнул, что под постоянными обстрелами находятся Марьинка, Красногоровка и Торецк.