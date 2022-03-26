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Речь Байдена в Польше. ВИДЕО

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Президент США Байден выступает с обращением о ситуации в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, американцы обещают, что речь будет исторической. Трансляция от Голоса Америки.

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Топ комментарии

  • Мистер Икс 00711c20
    Хватит речей пора УНИЧТОЖАТЬ ******** ,это дело общее а делают это дело почему-то только УКРАИНЦЫ ,не стесняйтесь господа ,присоединяйтесь ...
  • JleXa BaCuJl6eB
    Второго Рейгана не будет . Как увы и второго Черчиля
  • Ярослав Викторович
    Это не путин за 30-метровым столом.
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