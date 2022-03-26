Речь Байдена в Польше. ВИДЕО
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Президент США Байден выступает с обращением о ситуации в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, американцы обещают, что речь будет исторической. Трансляция от Голоса Америки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, американцы обещают, что речь будет исторической. Трансляция от Голоса Америки.
Хватит речей пора УНИЧТОЖАТЬ ******** ,это дело общее а делают это дело почему-то только УКРАИНЦЫ ,не стесняйтесь господа ,присоединяйтесь ...
Второго Рейгана не будет . Как увы и второго Черчиля
Это не путин за 30-метровым столом.