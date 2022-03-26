Новости • Агрессия России против Украины, Война

Предоставление военной помощи российским оккупантам лоббируется группой белорусских генералов, - Генштаб ВСУ

24 41532
Предоставление военной помощи российским оккупантам лоббируется группой белорусских генералов, - Генштаб ВСУ
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил, вопрос привлечения белорусской армии к российской войне против Украины лоббируют отдельные высокопоставленные должностные лица и генералы в Совбезе Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В сообщении отмечается: "Население республики Беларусь не поддерживает вовлечение собственных вооруженных сил в войну, развязанную российской федерацией против Украины.

В то же время, оказание военной поддержки российской агрессии и вопроса направления белорусских подразделений в Украину, лоббируется группой высокопоставленных чиновников и генералов из состава Совета безопасности республики Беларусь".

Читайте также: ВСУ готовы к вероятной атаке белорусских войск

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Тюана



    @_TUANA_TUANA_

    ·
    4 год



    Смотрела интервью с волонтером который вывозит из Мариуполя жителей. На блокпосту РФ он спросил офицера «зачем вы это сделали с городом?». В ответ - «вы должны бояться русскую армию». Ненависти больше чем страха.
  • Мистер Икс 00711c20
    На ЧЕРНОБАЕВКУ их ..
  • Тетяна Тать
    вони б хоч порахували, скільки рашанських генералів тутка задвохсотили

    заздрощі беруть?
    то застрельтеся самі, курвині діти
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости