Предоставление военной помощи российским оккупантам лоббируется группой белорусских генералов, - Генштаб ВСУ
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По данным Генерального штаба Вооруженных Сил, вопрос привлечения белорусской армии к российской войне против Украины лоббируют отдельные высокопоставленные должностные лица и генералы в Совбезе Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
В сообщении отмечается: "Население республики Беларусь не поддерживает вовлечение собственных вооруженных сил в войну, развязанную российской федерацией против Украины.
В то же время, оказание военной поддержки российской агрессии и вопроса направления белорусских подразделений в Украину, лоббируется группой высокопоставленных чиновников и генералов из состава Совета безопасности республики Беларусь".