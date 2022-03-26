Байден – россиянам: Война против Украины перебросит вас в 19 век, я не верю, что вы готовы поддерживать такие действия Путина

Президент США Джо Байден обратился к гражданам России.

Об этом американский лидер заявил во время речи в Польше, передает Цензор.НЕТ.

"Я обращаюсь к россиянам. Хочу сказать, если вы меня слышите. Вы, россияне, не являетесь нашими врагами. Я не верю, что вы готовы это воспринять и поддерживаете убийство невиновных или бомбардировку больниц и школ и роддомов. Миллионы семей сейчас вынуждены покинуть свои дома. Это не действия великой страны.

Из всех людей вы, россияне, так как и все остальные помните, когда вы были в аналогичной ситуации, когда была Вторая Мировая война. Ваши дедушки и бабушки еще помнят эти времена. Они переживали и блокаду Ленинграда, когда испуганные люди убегали на поездах. Это как раз то, что российская армия делает в Украине сейчас. …Агрессия президента Путина отрезала вас, россиян, от всего мира. И опрокинула вас обратно в 19 век. Вы не желаете иметь такое будущее для своих детей. Эта война не стоит того, чтобы ее поддерживать. Путин должен и может окончить эту войну", - сказал он.

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