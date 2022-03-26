Новости • Война

Украина не станет победой для РФ. Диктатор, пытающийся построить империю, не может остаться у власти, - Байден

10 36135
Украина не станет победой для РФ. Диктатор, пытающийся построить империю, не может остаться у власти, - Байден
Президент США Джо Байден заявил, что диктатор, пытающийся построить империю, не может остаться у власти.

Об этом он заявил во время речи в Польше, передает Цензор.НЕТ.

"Диктатор, пытающийся построить империю, никогда не преодолеет любовь к свободе среди народа. Мир будет свободным! Украина никогда не будет победой для России. Потому что свободные люди не хотят жить в темноте. Они хотят иметь лучшее будущее. С демократией, волей и возможностями. Вы знаете, этот человек (Путин. - ред.) не может остаться у власти", - сказал американский лидер.

Смотрите также: Речь Байдена в Польше. ВИДЕО

Топ комментарии

  • Саша Пончик
    Зачем фото ху.ла ставить. На это ипло смотреть противно.
  • Лилия Стацкая
    Досить вже оприлюднювати що він дасть. Вже зрозуміло що без допомоги не залишать.
  • сидней
    ***....что за истерика ????машина запущена с вооружением ,не зря он сюда приехал....
    кому он должен из коментаторов здесь сказать ,я вот привез вам вооружение???
    не будте дятлами..
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости