Украина не станет победой для РФ. Диктатор, пытающийся построить империю, не может остаться у власти, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что диктатор, пытающийся построить империю, не может остаться у власти.

Об этом он заявил во время речи в Польше, передает Цензор.НЕТ.

"Диктатор, пытающийся построить империю, никогда не преодолеет любовь к свободе среди народа. Мир будет свободным! Украина никогда не будет победой для России. Потому что свободные люди не хотят жить в темноте. Они хотят иметь лучшее будущее. С демократией, волей и возможностями. Вы знаете, этот человек (Путин. - ред.) не может остаться у власти", - сказал американский лидер.

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