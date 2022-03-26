Россия "придушила" демократию у себя и пытается сделать это в других странах, - Байден

Президент США Джо Байден подчеркнул, что Россия "придушила демократию" своим вторжением в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом он заявил во время выступления в Польше.

"Сегодня Россия подавила демократию и стремится сделать это где-нибудь еще, а не только на своей территории. Путин имеет наглость говорить, что он "денацифицирует Украину". Это ложь. Это просто цинично. Он это знает", - сказал Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не станет победой для РФ. Диктатор, пытающийся построить империю, не может остаться у власти, - Байден