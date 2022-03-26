Подоляк об обстреле Львова: Неужели Европа продолжит "умиротворять"?
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Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал обстрел Львова российскими оккупантами.
Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Львов. Массированные ракетные удары. Еще один большой украинский город. С огромной исторической ценностью. Рядом граница. Внутри города посольства многих стран. Но варваров РФ ничего не интересует – ни история, ни наследие, ни иностранные дип/миссии. Неужели Европа продолжит "умиротворять"?" – говорится в сообщении.