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Подоляк об обстреле Львова: Неужели Европа продолжит "умиротворять"?

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Подоляк об обстреле Львова: Неужели Европа продолжит "умиротворять"?
Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал обстрел Львова российскими оккупантами.

Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Львов. Массированные ракетные удары. Еще один большой украинский город. С огромной исторической ценностью. Рядом граница. Внутри города посольства многих стран. Но варваров РФ ничего не интересует – ни история, ни наследие, ни иностранные дип/миссии. Неужели Европа продолжит "умиротворять"?" – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты нанесли по Львову еще один ракетный удар, - Садовый (обновлено)

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Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    дороги йди ремонтуй, секретут секретута...
  • Лилия Стацкая
    Великий стратег прокинувся. Україна отримала допомоги за два місяці більше ніж ви дали ЗСУ за три роки. Краще заткнися,щоб не спитали де ППО України.Вже хто би критикував НАТО,але не подоляк,котрий замість ЗСУ армію тролів проплачував ,кричали тут щоб "ненагніталі" .
  • Игорь Наумчук
    Де ракети Подоляк?! Дороги ми бачимо-по них їдуть окупанти,дякують,дуже дякують!
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