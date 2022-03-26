Подоляк об обстреле Львова: Неужели Европа продолжит "умиротворять"?

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал обстрел Львова российскими оккупантами.

Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Львов. Массированные ракетные удары. Еще один большой украинский город. С огромной исторической ценностью. Рядом граница. Внутри города посольства многих стран. Но варваров РФ ничего не интересует – ни история, ни наследие, ни иностранные дип/миссии. Неужели Европа продолжит "умиротворять"?" – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты нанесли по Львову еще один ракетный удар, - Садовый (обновлено)