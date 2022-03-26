Данилов о Курилах, Нагорном Карабахе и Приднестровье: Вторые фронты против РФ очень помогли бы Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что открытие дополнительных фронтов в Нагорном Карабахе, Приднестровье очень помогло бы Украине.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"После того, как Нагорный Карабах ввел военное положение у себя на территории сегодня, я могу сказать: там действительно происходят события. "Байрактары" не только "утюжат" на сегодняшний день орков на нашей территории, они отработали в Нагорном Карабахе. И там Армения сегодня обращается в РФ, чтобы она помогла их войсками, но могу сказать, что оттуда войска снимали и отправляли на нашу страну, это было на прошлой неделе, мы отслеживали эти колонны, которые шли, и мы понимаем, что та помощь, которую РФ обещала Нагорному Карабаху и Армении, пожалуй, там вряд ли появится.

Кроме того, я хочу обратить внимание, что сегодня, после заявления Японии относительно принадлежности четырех островов Курильской гряды непосредственно к Японии, РФ начала учения, но количество военных, которые есть в том секторе обороны РФ, на сегодняшний день крайне мало, потому что они их всех отправляли сюда.

Чем будет заканчиваться эта ситуация, пока неизвестно. Но может сказать, что если будут открываться вторые фронты для РФ, которые она искусственно сделала собственными действиями за свою короткую историю, они нам будут очень качественно помогать", - пояснил секретарь СНБО.

В то же время Данилов отметил, что сейчас Грузия себя ведет "не слишком корректно".

"Но если бы и Приднестровье, и Грузия, и все бы сегодня занимались возвращением своих территорий. Более того, Польша пока не на официальном уровне уже выступила с претензиями на Калининградскую область. Это бы нам точно помогало, потому что им было бы чем заниматься, кроме того, чтобы уничтожать наши города и села, убивать наших детей и женщин", - добавил он.

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