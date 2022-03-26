Германия продала Украине тысячи противотанковых гранатометов "Матадор", - СМИ

Украина закупила 5100 ручных противотанковых гранатометов Matador. Разрешение на продажу оружия дало правительство Германии. Первая партия прибыла сегодня – 2650 единиц РПГ. Остальные 2450 новых экземпляров должны поставить до конца мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом сообщает Bild.

Стоимость закупки – 25 млн евро.

"Матадор" – это легкий ручной противотанковый гранатомет производства оружейной компании Dynamit Nobel Defense (DND). Вес его 7,5 кг. Он способен пробивать броню до 50 см, то есть любой русский танк.

"У танков Путина сейчас реальная проблема – сделано в Германии", – написал Bild.

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РПГ способен вести огонь на расстоянии от 20 до 500 метров. Такие параметры гранатомета позволяют эффективно использовать его против танков, особенно в лесистой местности или в городах.

По словам инсайдеров Bild, решающую роль в быстрой поставке оружия сыграл министр экономики Германии Роберт Габек. Также отмечается, что Германия получила запрос от Киева в пятницу 18 марта, и в понедельник он был уже одобрен.

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