"Быстрая и строгая цена - единственное, что заставит Россию изменить свой курс", - Байден

Быстрая и строгая цена – единственное, что заставит Россию изменить свой курс, вследствие беспрецедентных санкций экономика РФ сократится вдвое в ближайшие годы.

Об этом заявил президент США Джо Байден в своей речи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Быстрая и строгая цена - единственное, что заставит Россию изменить свой курс. За дни этого вторжения Запад единодушно выступил с санкциями, чтобы нанести ущерб экономике России", - отметил американский лидер.

Он подчеркнул, что в результате беспрецедентных санкций экономика России сократится вдвое в ближайшие годы.

"Она оценивалась как 11-я крупнейшая экономика в мире перед этим вторжением, а вскоре даже не будет в топ-20 в мире", - добавил президент США.

Также читайте: Украина не станет победой для РФ. Диктатор, пытающийся построить империю, не может остаться у власти, - Байден