Цена промедления с самолетами – тысячи жизней украинцев, если партнеры не помогут – существует риск угрозы Польше и другим странам, – Зеленский в разговоре с Дудой

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Республики Польша Анджей Дуда провели видеоконференцию. Глава Украинского государства поблагодарил польского коллегу за прием украинских беженцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба президента.

Анджей Дуда сообщил, что на сегодняшний день Польша приняла уже 2,3 млн украинцев. По его словам, страна обеспечивает их всем необходимым.

Президенты, а также представители их офисов обсудили функционирование энергосистем Украины в единой энергетической сети Европы. Министры энергетики двух государств получили поручение продлить консультации после завершения разговора.

Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость предотвратить обстрелы украинских городов с воздуха. Президент Украины выразил разочарование тем, что самолеты советского производства, которые есть у восточноевропейских стран, в частности Польши, до сих пор не переданы нашему государству. Хотя публично и эти страны, и США заявляли о готовности к такому решению.

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"Цена промедления с самолетами – тысячи жизней украинцев, которые мы теряем от ракетных и авиационных ударов по мирным украинским городам", – заявил Владимир Зеленский.

По его словам, самолеты, танки и системы ПВО большой дальности позволили бы Украине реально защитить свободу на всей нашей территории и переломить ход боевых действий.

"Если партнеры не помогут Украине с самолетами и танками, а такие возможности у них есть, существует высокий риск, что российские войска создадут уже не только ракетную угрозу для территории наших соседей – дружественных Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и стран Балтии, но и прямую общевойсковую. На их границах, под их городами. И пойдут дальше", – сказал Глава Украинского государства.

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Когда разговор между президентами подходил к концу, Львов получил воздушный удар российскими ракетами. Львов расположен в 50 километрах от польской границы.

После разговора Владимир Зеленский связался с защитниками Мариуполя, которые также сообщили, что город подвергается сокрушительным воздушным обстрелам. Несмотря на это, военные заверили, что решительно настроены защищать Мариуполь.

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