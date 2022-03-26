Украина озвучила США обновленные потребности ВСУ, ни по одной из позиций не было сказано: "нет, это невозможно", - Резников

Украина передала США обновленные потребности ВСУ во время встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, госсекретаря США Энтони Блинкена, министра обороны Украины Алексея Резникова и министра обороны США Ллойда Остина в Варшаве.

Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас был очень хороший разговор, мы озвучили наши обновленные потребности, которые я перед тем проговорил с генералом Залужным перед командировкой, согласовал с ним именно нужды ВСУ, и эти нужды сегодня проговорил: о помощи, поддержке, и ни по одной из позиций не было сказано : "нет, это невозможно, это нереально", - подчеркнул он.

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