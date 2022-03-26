Новости • Оборона, Война

Украина озвучила США обновленные потребности ВСУ, ни по одной из позиций не было сказано: "нет, это невозможно", - Резников

21 95665
Украина озвучила США обновленные потребности ВСУ, ни по одной из позиций не было сказано: "нет, это невозможно", - Резников
Украина передала США обновленные потребности ВСУ во время встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, госсекретаря США Энтони Блинкена, министра обороны Украины Алексея Резникова и министра обороны США Ллойда Остина в Варшаве.

Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас был очень хороший разговор, мы озвучили наши обновленные потребности, которые я перед тем проговорил с генералом Залужным перед командировкой, согласовал с ним именно нужды ВСУ, и эти нужды сегодня проговорил: о помощи, поддержке, и ни по одной из позиций не было сказано : "нет, это невозможно, это нереально", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов о Курилах, Нагорном Карабахе и Приднестровье: Вторые фронты против РФ очень помогли бы Украине

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Валентина Саюн
    Генерал Залужний настоящий головнокомандувач. Респект як і іншим настоящим
  • Перехватчик
  • Владимир c2a8b9e2
    И это радует и приближает победу!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости