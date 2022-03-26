Байден об экономике РФ после санкций: в ближайшие годы ВВП России сократится наполовину

Президент США Джо Байден заявил, что после введения санкций странами Запада, российская экономика сократится наполовину в ближайшие годы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своей речи в Варшаве.

"Из-за веса угрозы общий ответ Запада был таким быстрым и мощным", – заявил он. "Цена наказания – это единственное, что может вынудить Россию изменить свой курс".

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Он перечислил меры, к которым прибегли США и союзники после начала Россией войны против Украины. В частности, блокирование российского центробанка от мировой финансовой системы и от военного фонда, который был спрятан по всему миру.

Байден также упомянул о нефтегазовом эмбарго и санкциях против 140 олигархов и их семей, которые заморозили такие активы как яхты, люксовые апартаменты и виллы. Частный сектор, продолжил он, также действует, и более 400 компаний остановили свой бизнес в РФ.

"Как следствие – рубль превратился в хлам", – заявил Байден (дословно: "Rouble almost immediately turned into rubble"). В качестве примера он отметил, что теперь за один доллар можно приобрести 200 рублей.

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