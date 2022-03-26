Российские оккупанты обстреляли ядерную установку "Источник нейтронов" в Харькове, - ГИЯРУ

Сегодня ЯПУ "Источник нейтронов" в очередной раз попала под обстрелы.

Об этом в Facebook сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Оценить масштабы повреждений делается невозможным из-за боевых действий, которые не прекращаются в районе расположения ядерной установки.

Обращаем внимание, что ЯПУ "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение ее бомбардировки и/или обстрелы могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий", - говорится в сообщении.

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