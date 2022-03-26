Минкульт подготовил санкции против 47 "пропутинских скоморохов", - Ткаченко. ПЕРЕЧЕНЬ
Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
Далее – согласование за СНБО и Президентом.
В списке, в частности, певцы и музыканты:
- Николай Басков;
- Дмитрий Билан;
- Полина Гагарина;
- Олег Газманов;
– Денис Вайнштейн, он же Джиган;
- Лариса Долина;
- Сергей Жуков;
- Григорий Лепс;
- Николай Расторгуев;
– Тимур Юнусов, он же Тимати.
Актеры и режиссеры:
- Дмитрий Харатьян;
- Яна Поплавская;
- Дмитрий Певцов;
- Никита Михалков;
- Владимир Машков;
– Марат Башаров.
Политики, пропагандисты и пособники Кремля:
- Аскер-заде Наиля Вагиф кизы, журналист, телеведущая, телеканал "Россия-1";
– Бабаян Роман Георгиевич, телеведущий, депутат Московской городской думы VII созыва;
- Гудошников Алексей Валерьевич, телеведущий, канал "Звезда";
- Дугин Александр Гелиевич, политик, ученый, пропагандист;
– Колеров Модест Алексеевич, главный редактор информационного агентства REGNUM.
Также санкции вводятся против двух юридических лиц:
- владельцев спутникового телеканала "Союз", транслируемого на спутниках "Eutelsat W-4" и "Ямал-201". Официально они называются некоммерческая организация "Местная православная религиозная организация свято-симионовское архиерейское подворье г. Екатеринбург Свердловской области Екатеринбургской епархии русской православной церкви (московский патриархат)";
– ООО "8 канал".