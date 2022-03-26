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Минкульт подготовил санкции против 47 "пропутинских скоморохов", - Ткаченко. ПЕРЕЧЕНЬ

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Минкульт подготовил санкции против 47 "пропутинских скоморохов", - Ткаченко. ПЕРЕЧЕНЬ
В Министерстве культуры и информационной политики подготовили новый список из 47 одиозных "пропутинских скоморохов", публично заявивших о поддержке военных преступлений путина в Украине. Кабмин наше предложение поддержал.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

Далее – согласование за СНБО и Президентом.

В списке, в частности, певцы и музыканты:

- Николай Басков;
- Дмитрий Билан;
- Полина Гагарина;
- Олег Газманов;
– Денис Вайнштейн, он же Джиган;
- Лариса Долина;
- Сергей Жуков;
- Григорий Лепс;
- Николай Расторгуев;
– Тимур Юнусов, он же Тимати.

Актеры и режиссеры:

- Дмитрий Харатьян;
- Яна Поплавская;
- Дмитрий Певцов;
- Никита Михалков;
- Владимир Машков;
– Марат Башаров.

Политики, пропагандисты и пособники Кремля:

- Аскер-заде Наиля Вагиф кизы, журналист, телеведущая, телеканал "Россия-1";
– Бабаян Роман Георгиевич, телеведущий, депутат Московской городской думы VII созыва;
- Гудошников Алексей Валерьевич, телеведущий, канал "Звезда";
- Дугин Александр Гелиевич, политик, ученый, пропагандист;
– Колеров Модест Алексеевич, главный редактор информационного агентства REGNUM.

Также санкции вводятся против двух юридических лиц:

- владельцев спутникового телеканала "Союз", транслируемого на спутниках "Eutelsat W-4" и "Ямал-201". Официально они называются некоммерческая организация "Местная православная религиозная организация свято-симионовское архиерейское подворье г. Екатеринбург Свердловской области Екатеринбургской епархии русской православной церкви (московский патриархат)";
– ООО "8 канал".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молчание украинских артистов или награжденных званиями в Украине приравнивается к измене, - Ткаченко

Топ комментарии

  • olele
    Vlad Nevzorov@vnevzorov

    2 ч



    Генерала, що забезпечив російську армію раціонами, що протухли ще 7 років тому, бинтами 1978р та покришками, крихкими як скло, Пу призначив в.о. міністра оборони.
    А ми ще дивуємось серіалу у Чорнобаівці.
  • Андрій Нездюр
    Хероя Сватів Добронравова не включать, який теж підтримав пуйла та війну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
  • Evgen Karpenko
    Як там справи із "сватами", коли вже наступний сезон?
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