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Кадыровцы торгуют русскими солдатами. За одного "ваньку" - 400 долларов, - Гончаренко

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Кадыровцы торгуют русскими солдатами. За одного "ваньку" - 400 долларов, - Гончаренко
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко обнародовал информацию, что кадыровцы за деньги сообщают информацию о российских солдатах для их дальнейшего уничтожения.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в телеграме.

Гончаренко отметил: "Недалеко от Киева 2-3 дня назад была разбита группа разведчиков врага, две бронемашины. Всего восемь 200-х. Все уроженцы европейской части России.

Как рассказали мне ребята из "передка", координаты перемещения разведгруппы им передали украинские волонтеры. Маршрут совпадал один в один. Сами волонтеры не скрывают, что покупают их у кадыровцев через связных в интернете.

Оплата производится в биткоинах. Цена забавная. Меньше 400 долларов за ваньку получилось. Публикую это с согласия моих собеседников.

Кадыровцы продавать россиян не перестанут. Это их традиции. Их сущность. Нужно на что-то ролики для инстаграма снимать".

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Топ комментарии

  • Виктор Дийнега
    Это нормально - кавказцы всегда торговали баранами
  • olele
    Vlad Nevzorov@vnevzorov

    ·2 ч



    Генерала, що забезпечив російську армію раціонами, що протухли ще 7 років тому, бинтами 1978р та покришками, крихкими як скло, Пу призначив в.о. міністра оборони.
    А ми ще дивуємось серіалу у Чорнобаівці.
  • Mikhail Saveliev
    Да понятно кадыровцы приехали зарабаьывать, но всё же после ванек они будут украинских детей также продавать. Уничтожать без пощады
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