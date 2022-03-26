Кадыровцы торгуют русскими солдатами. За одного "ваньку" - 400 долларов, - Гончаренко
83 54596
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко обнародовал информацию, что кадыровцы за деньги сообщают информацию о российских солдатах для их дальнейшего уничтожения.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в телеграме.
Гончаренко отметил: "Недалеко от Киева 2-3 дня назад была разбита группа разведчиков врага, две бронемашины. Всего восемь 200-х. Все уроженцы европейской части России.
Как рассказали мне ребята из "передка", координаты перемещения разведгруппы им передали украинские волонтеры. Маршрут совпадал один в один. Сами волонтеры не скрывают, что покупают их у кадыровцев через связных в интернете.
Оплата производится в биткоинах. Цена забавная. Меньше 400 долларов за ваньку получилось. Публикую это с согласия моих собеседников.
Кадыровцы продавать россиян не перестанут. Это их традиции. Их сущность. Нужно на что-то ролики для инстаграма снимать".