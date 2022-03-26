В боях под Ирпенем погиб белорусский доброволец Апанасович
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Под Ирпенем в бою с войсками РФ погиб член белорусского добровольческого батальона имени Кастуся Калиновского Дмитрий "Террор" Апанасович.
Об этом батальон сообщает в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"В ожесточенных боях под Ирпенем уничтожены три вражеских БМП, но один из наших братьев Дмитрий Апанасович (позывной: Террор) получил тяжелое ранение.
Его срочно эвакуировали в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь...", - говорится в сообщении.
Батальон имени Кастуся Калиновского был создан после нападения России на Украину.