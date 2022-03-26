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Зеленский провел "конструктивный разговор" с премьером Болгарии Петковым - говорили об остановке гуманитарной катастрофы в Украине

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Зеленский провел "конструктивный разговор" с премьером Болгарии Петковым - говорили об остановке гуманитарной катастрофы в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел конструктивные переговоры с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.

"Провел конструктивный разговор с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым. Проинформировал о ходе противодействия российской агрессии. Обсудили критическую гуманитарную ситуацию в украинских городах и селах. Должны совместно остановить гуманитарную катастрофу!" - отмечается в сообщении.

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