Зеленский провел "конструктивный разговор" с премьером Болгарии Петковым - говорили об остановке гуманитарной катастрофы в Украине
2 5978
Президент Украины Владимир Зеленский провел конструктивные переговоры с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.
"Провел конструктивный разговор с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым. Проинформировал о ходе противодействия российской агрессии. Обсудили критическую гуманитарную ситуацию в украинских городах и селах. Должны совместно остановить гуманитарную катастрофу!" - отмечается в сообщении.