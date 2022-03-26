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Украинские войска освободили населенные пункты Славгород и Краснополье Сумской области, - Гончаренко

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Украинские войска освободили населенные пункты Славгород и Краснополье Сумской области, - Гончаренко
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко обнародовал информацию о том, что 26 марта ВСУ освободили еще 2 населенных пункта в Сумской области - Краснополье и Славгороде.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он сообщил в телеграме.

"Наша армия сегодня в Сумской области помимо Тростянца освободила населенные пункты Славгород и Краснополье!", - подчеркнул Гончаренко.

Отметим, что населенный пункт Славгород находится на границе с Российской Федерацией.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Бальзам на душу, Слава ЗСУ!
  • ukrop911 29cc7b9f
    Щиро радію успіхам ЗСУ! Дай Бог здоров'я воїнам і повернутися живими додому.

    А тепер, там де це можливо і кордон контролюється ЗСУ, ОБОВ'ЯЗКОВО проводити демаркацію кордону з рашою в односторонньому порядку! ЖОДЕН з попередніх президентів палець об палець не вдарив, щоб це виправити, а не демаркований досі кордон з рашою це одна з причин, яка розв'язала агресору руки для повномасштабного вторгнення.
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