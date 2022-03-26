Украинские войска освободили населенные пункты Славгород и Краснополье Сумской области, - Гончаренко

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко обнародовал информацию о том, что 26 марта ВСУ освободили еще 2 населенных пункта в Сумской области - Краснополье и Славгороде.