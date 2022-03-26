Украинские войска освободили населенные пункты Славгород и Краснополье Сумской области, - Гончаренко
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Народный депутат Украины Алексей Гончаренко обнародовал информацию о том, что 26 марта ВСУ освободили еще 2 населенных пункта в Сумской области - Краснополье и Славгороде.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он сообщил в телеграме.
"Наша армия сегодня в Сумской области помимо Тростянца освободила населенные пункты Славгород и Краснополье!", - подчеркнул Гончаренко.
Отметим, что населенный пункт Славгород находится на границе с Российской Федерацией.