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Путин хотел меньшего присутствия НАТО на границах РФ, теперь он имееет большее присутствие, - Байден

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Путин хотел меньшего присутствия НАТО на границах РФ, теперь он имееет большее присутствие, - Байден
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявляет, что война против Украины является стратегическим провалом России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Несмотря на жестокость Владимира Путина, не должно быть никаких сомнений, что эта война уже является стратегическим провалом для России", - заявил Байден.

По его словам, российские силы в Украине столкнулись с силой мужественного и жесткого украинского сопротивления.

"Вместо того, чтобы сломать украинскую решимость, российские жестокие тактики укрепили решимость. Вместо того, чтобы разъединить НАТО, Запад теперь сильнее и более объединен, чем был раньше. Россия хотела меньшего присутствия НАТО на ее границе, но теперь он (Путин - ред.) имеет более сильное присутствие, большее присутствие", - подчеркнул американский лидер.

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Топ комментарии

  • Евгений Агро
    Захід ніколи не розумів радянський союз і росіян. Краще, що було в радянському союзі - це були українці. Коли вони його залишили, то темрява зайняла їх місце. Ця темрява стала називатися - рф. І Президент Байден помиляється, коли сьогодні каже, що не вірить, що звичайні росіяни підтримують звірства путіна, проти українців. Він не знає цього факту, він живе в іншій парадигмі, не розуміючи, наскільки мізки росіян отруєні режимом, якому вони дозволили самі це зробити, бо це населення, яке генетично звикло до повної покори царю.
  • Autorare Autorare
  • Павло ШОвте
    До ЗЄшашличків.
    Байден: "Україна зробила недостатньо для свого захисту! Ми три місяці говорили про напад росії, українська влада нас ігнорувала. 28 - запам'ятайте це число - стільки звітів ми передали українській стороні, а нас назвали панікерами."
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