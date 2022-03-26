Оккупанты, возможно, похитили мэра Балаклеи Столбового, - Синегубов

Российские оккупанты, возможно, похитили мэра Балаклеи Ивана Столбового.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Балаклее россияне задержали заместителя городского головы Сергея Полторака и начальника отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова. Есть информация, что задержан и городской голова Иван Столбовой, с ним и его семьей уже вторые сутки нет связи".

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К сожалению, до сих пор находится в плену оккупантов председатель Циркуновской громады Николай Сикаленко.

Россияне пытаются такими позорными действиями оказывать давление на украинское население. Но жители громад давно показали, что Харьковщина – это Украина!" - отметил он.

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