В Харьковской области погиб лидер добровольческого подразделения "Фрайкор" Георгий Тарасенко

В боях с российскими оккупантами в Харьковской области погиб лидер и командир добровольческого подразделения "Фрайкор" - Георгий Тарасенко.

Об этом в Facebook сообщил активист Вадим Поздняков, передает Цензор.НЕТ.

"В бою, обороняя родную Харьковщину, погиб лидер и командир Добровольческого подразделения "Фрайкор" – Георгий Тарасенко. Жора всегда пытался вписаться за все правильные украиноцентрические темы в Харькове."

Карта для помощи матери:

4149 4993 9900 9248 (Головач Виктория Владимировна)", - говорится в сообщении.

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