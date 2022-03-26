В Белом доме заявили, что Байден не призывал к смене режима в России, - CNN
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Президент США Джо Байден не призывает к смене режима в России.
Об этом заявили в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Мнение президента заключалось в том, что Путину нельзя разрешить осуществлять власть над своими соседями или регионом. Он не обсуждал власть Путина в России или смену режима", - сказал чиновник Белого дома.
Он отметил, что слов Байдена о том, что Путин "не может оставаться у власти", не было в его подготовленном выступлении.