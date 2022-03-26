Словакия завершает замену советской системы ПВО современной, - премьер Гегер
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словацкий ресурс Aktuality, об этом сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Гегер.
По его словам, для защиты других частей Словацкой Республики будут задействованы другие батареи этой системы – две германские и одна голландская.
"В ближайшее время защита восточной границы будет усилена с помощью других систем противовоздушной обороны Словакии и союзников", - сказал глава правительства.
Он поблагодарил союзников за их почти немедленный ответ на обеспечение безопасности словацких граждан. "Поставка оборудования и персонала является ярким доказательством того, что Словакия является полноправным членом сильного альянса, который защитит его в случае необходимости", – подчеркнул Гегер. По данным Министерства обороны Словацкой Республики, система Patriot в развернутой версии является одной из самых сложных систем противовоздушной и противоракетной обороны.