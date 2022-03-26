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Словакия завершает замену советской системы ПВО современной, - премьер Гегер

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Словакия завершает замену советской системы ПВО современной, - премьер Гегер
Система противовоздушной обороны Patriot, расположенная на авиабазе Сляч, уже защищает центральную Словакию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словацкий ресурс Aktuality, об этом сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Гегер.

По его словам, для защиты других частей Словацкой Республики будут задействованы другие батареи этой системы – две германские и одна голландская.

"В ближайшее время защита восточной границы будет усилена с помощью других систем противовоздушной обороны Словакии и союзников", - сказал глава правительства.

Он поблагодарил союзников за их почти немедленный ответ на обеспечение безопасности словацких граждан. "Поставка оборудования и персонала является ярким доказательством того, что Словакия является полноправным членом сильного альянса, который защитит его в случае необходимости", – подчеркнул Гегер. По данным Министерства обороны Словацкой Республики, система Patriot в развернутой версии является одной из самых сложных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

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