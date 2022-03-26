Ермак: Ракетными ударами по Львову оккупанты пытаются запугать украинцев и дипломатов, которые там находятся

Ракетные удары, которые российские оккупанты нанесли Львову 26 марта, являются попыткой запугать людей, проживающих в этом городе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение в телеграмме высказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Ракетные удары россиян по городу Львов – это попытка напугать украинцев, дипломатов демократических стран, которые находятся в городе", – написал он.

Глава ОП заявил, что "Украину точно не испугать такими преступлениями россиян".

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"А западным партнерам хочу еще раз сказать: закройте небо, покажите силу такую, как показывает украинская армия в борьбе с российской", – призвал Ермак.

Львов сегодня обстреливали двумя залпами. Удары российских оккупантов пришлись на нефтебазу и завод, возник пожар.

В результате нападения, по данным местных властей, пострадали пять человек.

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