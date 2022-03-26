Немецкие СМИ распространяют ложную информацию о полке НГУ "Азов", - СНБО. ФОТО

Центр противодействия дезинформации при СНБО призывает немецкоязычные медиа не распространять российскую пропаганду и ложь об украинском полке "Азов", который сейчас защищает Мариуполь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО.

В сообщении отмечается: "Для немцев тема нацистов и их преступлений гиперчувствительна со времен Второй мировой войны, поэтому любое упоминание или описание военных формирований с префиксом "наци" вызывает немедленное осуждение и дистанцирование.

Именно с этой целью – ассоциации украинцев, борющихся за свое государство и свободу с нацистами – рашистские пропагандисты переключились на европейское информационное пространство и особенно – на Германию.

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Батальон "Азов" создан в 2014 из добровольцев, воевавших на Донбассе. Сегодня уже полк "Азов" – это отдельный отряд спецназа Национальной гвардии Украины.

Сравнение украинцев с нацистами – устаревшая методика кремля, чтобы манипулировать исторической памятью и провести псевдоаналогию. Обращаем ваше внимание: такие сообщения – это российская пропаганда "на выезде"".