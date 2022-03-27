Это красноречивая политическая пощечина Президенту США, - Командование Воздушных Сил об обстреле Львова российскими ракетами

Командование воздушных сил прокомментировало обстрел Львова российскими ракетами.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает в официальном фейсбуке Командование Воздушных Сил ВСУ.

В информации отмечается: "Шесть таких ракет российские оккупанты сегодня выпустили по Львову, попав в базу хранения горючего и по территории бронетанкового завода.

Впрочем, понятно, почему именно Львов стал мишенью Путина. Это красноречивая политическая пощечина Президенту США, который в то время находился в каких-то 10 минутах полета ракет оккупантов от атакованного Львова.

После такого поступка кремлевского фюррера самое время принять решение и передать Украине современные зенитные ракетные комплексы западного производства, а также самолеты F-15, F-16 или F-18! Чтобы мы на уровне сражались в небе с превосходящими силами противника, как в количестве, так и в технологичности вооружения. Мы сами закроем небо, дайте нам немного оружия!

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