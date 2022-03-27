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Это красноречивая политическая пощечина Президенту США, - Командование Воздушных Сил об обстреле Львова российскими ракетами

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Это красноречивая политическая пощечина Президенту США, - Командование Воздушных Сил об обстреле Львова российскими ракетами
Командование воздушных сил прокомментировало обстрел Львова российскими ракетами.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает в официальном фейсбуке Командование Воздушных Сил ВСУ.

В информации отмечается: "Шесть таких ракет российские оккупанты сегодня выпустили по Львову, попав в базу хранения горючего и по территории бронетанкового завода.

Впрочем, понятно, почему именно Львов стал мишенью Путина. Это красноречивая политическая пощечина Президенту США, который в то время находился в каких-то 10 минутах полета ракет оккупантов от атакованного Львова.

После такого поступка кремлевского фюррера самое время принять решение и передать Украине современные зенитные ракетные комплексы западного производства, а также самолеты F-15, F-16 или F-18! Чтобы мы на уровне сражались в небе с превосходящими силами противника, как в количестве, так и в технологичности вооружения. Мы сами закроем небо, дайте нам немного оружия!

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Топ комментарии

  • Володимир Пастушенко
    ви говорите політичний ляпас Президенту США.
    Президенту США Командування Повітряних сил повинно сказати велике спасибо за те що коли піаніст собирався шашлики жарити тянули літаками без перестанку нам зброю. а хламідія арахамія говорив щоб не пугали інвесторів.
  • Энди Мир
    Те що робили з 14-го року по 19-ий -ми зараз бачимо на фронті, а от що робили з 19-го року ось це цікаве питання.
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Всё-таки про "ляпас" перебор несколько и заявления по международным вопросам должен делать исключительно МИД, а не все подряд. С неменьшим успехом можно и у нас спросить, что делали наши чудо-политики с 2014 года, а то и раньше, в области безопасности своей страны?...
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