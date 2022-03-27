Санкции против РФ отменят, если она выйдет из Украины и прекратит агрессию, - Трасс

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что санкции, введенные против российских физических лиц и компаний, могут быть сняты, если Россия выйдет из Украины и прекратит агрессию.

Об этом она заявила в интервью The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы знаем, что Россия подписала несколько соглашений, но она их просто не придерживается. Поэтому должны быть жесткие рычаги. Конечно, санкции – это жесткий рычаг", – подчеркнула она.

В то же время глава МИД Великобритании отметила, что санкции могут быть сняты, если Россия выйдет из Украины и обяжется прекратить агрессию.

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