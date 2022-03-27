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Мы просим только 1% самолетов и танков НАТО, - Зеленский

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Мы просим только 1% самолетов и танков НАТО, - Зеленский
Партнерам нужно активизировать помощь Украине.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Для всех на континенте не может быть приемлемым, если под риском столкновения с российскими захватчиками окажутся государства Балтии, Польша, Словакия, весь восток Европы".

Окажутся только потому, что оставят где-то у себя в ангарах всего один процент от всех самолетов НАТО и один процент всех танков НАТО. Один процент! Мы не просили больше. И не просим больше. А ждем уже 31 день!

Так кто же руководит евроатлантическим сообществом? Неужели до сих пор Москва из-за устрашения?" - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, партнерам следует активизировать помощь Украине.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    26. 03. 2022р.
    Президент США Джо Байден:
    «Україна зробила недостатньо для свого захисту!
    Ми три місяці говорили про напад росії, українська влада нас ігнорувала.
    28 - запам'ятайте це число - стільки звітів ми передали українській стороні, а нас назвали панікерами.»

    БЛИН, КТО ЗА ЖТО ОТВЕТИТ ? ЕРМАК ? ТАТАРОВ? БУДАНОВ ???
  • Ua_analytic
    Он акцентирует внимание на невыполнимых запросах. Пусть с асфальта наколупает. Ему 3 года говорили о войне, а он заморозил ракетную программу.
  • 4uxpux
    Он это повторяет каждый день,если даже представить,что дадут самолеты и танки,управлять ими будет 95 квартал?А чего там,это как велосипед-сел и поехал.Где то такое у них представление
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