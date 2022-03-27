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Швейцарская страховая компания Zurich Insurance отказалась от своего логотипа "Z" из-за его ассоциации с российскими оккупантами

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Швейцарская страховая компания Zurich Insurance отказалась от своего логотипа "Z" из-за его ассоциации с российскими оккупантами
Известная швейцарская страховая компания Zurich Insurance удалила свой логотип Z из социальных сетей после того, как эта буква стала символом российских войск во время вторжения России в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Рейтерс.

Компания заявила, что удаляет логотип – белую букву Z на синем фоне – потому что не хочет, чтобы ее неправильно истолковали как поддержку России в конфликте.

"Мы временно отказываемся от использования буквы Z в социальных сетях, где она появляется изолированно и может быть неправильно толкована", - говорится в заявлении компании для Reuters.

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Топ комментарии

  • Dust
    несчастная буква теперь проклята также как и несчастная безобидная до фашистов свастика
  • andant 1000
    Z это русская свастика.
  • Dust
    мда, следующие сто лет русский = фашист
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