Швейцарская страховая компания Zurich Insurance отказалась от своего логотипа "Z" из-за его ассоциации с российскими оккупантами

Известная швейцарская страховая компания Zurich Insurance удалила свой логотип Z из социальных сетей после того, как эта буква стала символом российских войск во время вторжения России в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Рейтерс.

Компания заявила, что удаляет логотип – белую букву Z на синем фоне – потому что не хочет, чтобы ее неправильно истолковали как поддержку России в конфликте.

"Мы временно отказываемся от использования буквы Z в социальных сетях, где она появляется изолированно и может быть неправильно толкована", - говорится в заявлении компании для Reuters.

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