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Деблокировать Мариуполь невозможно без достаточного количества танков, бронетехники и самолетов, - Зеленский

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Деблокировать Мариуполь невозможно без достаточного количества танков, бронетехники и самолетов, - Зеленский
Президент Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в самолетах и тяжелой технике.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Наши представители – министр иностранных дел и министр обороны Украины – встретились сегодня в Польше с коллегами из Соединенных Штатов. К ним присоединился и президент США Джозеф Байден. Как доложили мне, переговоры касались, в частности, и этих жизненно важных интересов, о которых я упомянул выше. Касались того, что мы действительно нуждаемся, пока продолжается этот пинг-понг – кто и как должен передать нам самолеты и другие инструменты защиты. Украина не может сбивать российские ракеты с дробовиков, с пулеметов, которых слишком много в поставках.

А деблокировать Мариуполь невозможно без достаточного количества танков, другой бронетехники и обязательно - самолетов. Об этом знают все защитники Украины. Знают все защитники Мариуполя. Знают тысячи людей - граждане, гражданские, которые там умирают в блокаде", - подчеркнул президент.

"Это знают в Соединенных Штатах Америки. Знают все европейские политики. Мы сказали всем и это должны знать как можно быстрее и больше людей на земле. Чтобы все понимали, кто и почему просто побоялся предотвратить эту трагедию. Просто побоялся принять решение. Жизненно важное", - добавил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Стрелок
    Чонгар. Арбатка. Суха дамба.
    Ми стояли під Кримом, і нашою задачею було стримати наступ ворога протягом 15-ти хвилин, поки наша арта заряджатиме стволи...
    А потім ми мали хутко забиратися з перешийка, який артилерія мала перетворити на пекло. Разом з російським металобрухтом, що ризикнув би піти "на" Україну.

    Перешийок - це кілька вузьких доріг, де легко бити ворожу техніку. Досить спалити першу "коробочку", щоб рух застопорився.
    Плюс дороги ми мінували.

    До чого це все? А до того, що така оборона була в 2014-му році.
    І не може не виникнути питання, де всьо то ділося в році 2022-му, особливо тоді, коли іноземна розвідка попереджала про скоре реальне вторгнення?
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    Василько Піддубний
  • Dust
    такое впечатление, что специально сдал - рашисты прошли по Таврии как на параде, Бердянск был занят уже 28 февраля, без боя.
  • Стрелок
    спокойно.
    воспринимайте его только как говорящую голову. его задача говорить ртом то что ему пишут так чтобы запад продолжал нам помогать. слава богу армией управляет не он. мало того, есть информация, что к реальному планированию и управлению из ОПы не допущен никто. даже просто к информации.
    то что было ДО... мы все помним и знаем. что происходит СЕЙЧАС мы все видим... те кто выживут ОБЯЗАНЫ задать вопросы так чтобы небыло вариантов не ответить на них ничего. Потом.
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