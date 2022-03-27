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Кремль: Не Байдену принимать решение о правлении Путина

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Кремль: Не Байдену принимать решение о правлении Путина
В Кремле отреагировали на слова президента США Джо Байдена о том, что Владимир Путин больше не может оставаться у власти.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Это не Байдену решать. Президента России выбирают россияне", - сказал он, отвечая на вопрос о комментарии Байдена.

Напомним, во время выступления в Польше президент США Джо Байден заявил, что российскому президенту Владимиру Путину нельзя остаться на должности. Позже представитель Белого дома уточнил, что американский лидер не призывал к смене режима в России или власти Путина.

Топ комментарии

  • Михаил 9b8cd9a5
    Не пуйла принимать решение о смене власти в Украине, и вступлении в Украины в НАТО.
  • arye z.
    Президента Росії обирають росіяни...
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    То значить, шо "дарахіе расіяне" підуть в пекло разом зі своім не менш "дарахім президентам"
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Повторюю-када страной рукаводіт палавой орган дєдушкі то она накриваєтся палавим органом бабушкі...
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