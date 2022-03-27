Кремль: Не Байдену принимать решение о правлении Путина

В Кремле отреагировали на слова президента США Джо Байдена о том, что Владимир Путин больше не может оставаться у власти.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Это не Байдену решать. Президента России выбирают россияне", - сказал он, отвечая на вопрос о комментарии Байдена.

Напомним, во время выступления в Польше президент США Джо Байден заявил, что российскому президенту Владимиру Путину нельзя остаться на должности. Позже представитель Белого дома уточнил, что американский лидер не призывал к смене режима в России или власти Путина.