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В Украине оккупанты терроризируют местных, в Беларуси - меняют горючее на водку, - Генштаб ВСУ

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В Украине оккупанты терроризируют местных, в Беларуси - меняют горючее на водку, - Генштаб ВСУ
Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на 6:00 27 марта.

Информация обнародована на странице Генштаба в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил отбито 7 вражеских атак. Украинскими воинами уничтожено 8 танков, 8 единиц бронированной и 3 - автомобильной техники противника, один миномет. Потери захватчиков в живой силе уточняются", - говорится в сообщении.

За предыдущие сутки Воздушные Силы ВСУ поразили 1 самолет, 12 беспилотников и 2 крылатые ракеты.

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В Генштабе отметили, что на временно оккупированных территориях захватчики терроризируют и запугивают местное население, мародерят, похищают людей и имущество.

В оккупированном Севастополе в больницы ежедневно прибывают от 50 до 100 раненых.

"По маршрутам движения российских военных колонн по территории Республики Беларусь отмечаются редкие факты продажи военнослужащими топлива и провизии, или их обмена на спиртные напитки", - отметили в Генштабе.

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