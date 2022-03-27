В результате обстрелов в Луганской области обнаружены двое раненых, четверо спасены из-под завалов, - Гайдай
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в телеграм-канале.
"В результате действий агрессора пострадали два человека, спасенных из-под завалов – четверо", - написал он.
Также в результате обстрелов повреждены объекты инфраструктуры.
"Еще 3 многоэтажки и 8 частных домов повреждены огнем россиян в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном. Также попали под обстрел школа в селе вблизи Лисичанска, инфраструктура станции скорой помощи в Северодонецке и два оптовых склада города", - сообщает Гайдай.
Также известно, что без электроэнергии находятся 95 312 жителей Луганской области, обесточены 32 населенных пункта – 12 частично и 20 полностью.
Кроме того, без газоснабжения остаются 27 населенных пунктов (около 41 000 абонентов) – 23 полностью и 5 частично. Отсутствует водоснабжение в городах Рубежное и Попасная, отчасти ограниченная подача воды на Золотое, села Горской громады, проблемы с подачей воды есть также в Северодонецке и Лисичанске", - отмечает глава ОВА.