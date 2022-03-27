В результате обстрелов в Луганской области обнаружены двое раненых, четверо спасены из-под завалов, - Гайдай

В результате обстрелов в населенных пунктах Луганской области обнаружили двоих раненых, четыре человека были спасены из-под завалов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в телеграм-канале.

"В результате действий агрессора пострадали два человека, спасенных из-под завалов – четверо", - написал он.

Также в результате обстрелов повреждены объекты инфраструктуры.

"Еще 3 многоэтажки и 8 частных домов повреждены огнем россиян в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном. Также попали под обстрел школа в селе вблизи Лисичанска, инфраструктура станции скорой помощи в Северодонецке и два оптовых склада города", - сообщает Гайдай.

Также известно, что без электроэнергии находятся 95 312 жителей Луганской области, обесточены 32 населенных пункта – 12 частично и 20 полностью.

Кроме того, без газоснабжения остаются 27 населенных пунктов (около 41 000 абонентов) – 23 полностью и 5 частично. Отсутствует водоснабжение в городах Рубежное и Попасная, отчасти ограниченная подача воды на Золотое, села Горской громады, проблемы с подачей воды есть также в Северодонецке и Лисичанске", - отмечает глава ОВА.

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