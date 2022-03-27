Десятки громад и ряд монастырей перешли в ПЦУ, - Эпифаний

Десятки громад и ряд монастырей в разных областях Украины добровольно сделали выбор в пользу автокефалии.

Об этом пишет в твиттере предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний, передает Цензор.НЕТ.

"Десятки громад, ряд монастырей в разных областях Украины уже добровольно и осознанно выполнили свой канонический долг и последовали Томосу об автокефалии, сделав выбор в пользу Церкви и Украины", - отметил он.

Епифаний добавил, что двери Православной Церкви Украины открыты для всех.

Ранее митрополит Епифаний призвал духовенство и общины Московского патриархата перейти в ПЦУ.

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