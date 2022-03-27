Почти 600 больниц получили интернет от StarLink

Украинским медицинским учреждениям передано 590 станций спутникового интернет StarLink американской компании SpaceX. Благодаря этим станциям больницы будут иметь бесперебойный доступ в интернет.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

"Станции глобальной спутниковой системы Starlink уже разворачиваются в учреждениях здравоохранения в разных уголках страны. Наши больницы благодаря широкополосному спутниковому Интернету от SpaceX смогут всегда оставаться на связи. В условиях войны это очень важно", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Больницы будут использовать системы StarLink при отключении или возникновении проблем с основой сети. Таким образом, больницы будут иметь доступ к спутниковому интернету даже в зонах, где из-за активных боевых действий временно отсутствует связь.

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