В Попасной войска РФ обстреляли из минометов свои позиции. Линия обороны на Луганщине без изменений, впрочем, враг не оставляет попытки захватить Попасную и Рубежное, - Гайдай

В Попасной войска РФ обстреляли из минометов свои позиции.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Когда воюют идиоты. В Попасной орки обстреляли из минометов собственные позиции. Линия обороны в Луганской области без изменений, города под украинским флагом", - пишет Гайдай.

Впрочем, он добавляет, что орки не оставляют попытки захватить Попасную и Рубежное, но безуспешно.

"В Рубежном рашисты пытались удержаться за счет артиллерии, из которой били по городу в течение ночи. Удачи не имели, вглубь города не продвинулись. В Попасной российская армия хотела штурмовать город, однако атаку ВСУ отбили, противник понес потери. К тому же орки обстреляли собственные позиции из минометов", - пишет он.

Гайдай напоминает, что досталось минувшей ночью Лисичанску, Северодонецку, Кременной и Горному. Обстрелы не утихали всю ночь.

"Имеем новую проблему. Из-за обстрелов в Луганской области массово горит лесная подстилка и сухая трава. Пылало около 15 гектаров.

В Кременной был большой пожар в одном из хозяйств, ГСЧС его ликвидировали. Так же хочу обратиться к Вам, жители области, прошу воздержаться от сжигания сухой травы - это сейчас нам может сильно навредить, ГСЧС не успевают гасить, нам сейчас хватает вреда от орков. Будем осторожны и сознательны! Давайте сначала с войной разберемся, потом все дела!", – обратился Гайдай к жителям региона.

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