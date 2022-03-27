Общие потери РФ с начала войны - около 16,6 тыс. человек, 121 самолет, 127 вертолетов, 582 танка и 1 664 бронированных машины

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 27 марта утраты личного состава противника составляют 16 600 человек.