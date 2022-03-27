Новости • Агрессия России против Украины, Война

В Чернигове нет воды, тепла и электричества, - председатель ОВА Чаус

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В Чернигове нет воды, тепла и электричества, - председатель ОВА Чаус
Из-за поражения объектов критической инфраструктуры и активных боевых действий в Чернигове отсутствует электро-, тепло и водоснабжение, газоснабжение осуществляется частично.

Об этом сообщает в телеграме глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, за последние сутки в области зарегистрировано 8 пожаров, из них 1 - из-за обстрелов российской армией жилого сектора.

За сутки группа пиротехников ГСЧС 6 раз выезжала для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов. Всего с начала войны обнаружено и изъято 115 взрывоопасных предметов.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
  • kelt kant
    московська азійська орда нищить головні міста стародавньої Русі - Київ, Чернигів ... вони століттями намагались вкрасти у нас нашу Історію та зробити з нас москалів, або хахлов без роду-племені, а коли побачили що не вийшло, вирішили знищити ... ця війна не за територію Руси-України, ця війна за нашу Історію... з нашим вічним ворогом - азійською московською ордою, з нащадками золотоординських рабів, з москалями, з нелюдями-свінособаками ...
  • Чайка Київ
    Боже, поможи
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