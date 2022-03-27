На сегодня запланировано два гуманитарных коридора, - Верещук

На воскресенье, 27 марта, запланировано два гуманитарных коридора для жителей Луганской и Донецкой области.

Об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в Донецкой области по маршруту Мариуполь-Запорожье эвакуация будет личным транспортом, автобусами эвакуация будет осуществляться по маршруту Бердянск-Запорожье. Место сбора без изменений.

В Луганской области по маршруту Рубежное-Бахмут эвакуация будет производиться с улиц Киевская, Школьная, Харьковская, Солнечная, Славянская, Хлебозаводская, Шевченко, Сосюры и района железнодорожного вокзала в Рубежном.

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