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На сегодня запланировано два гуманитарных коридора, - Верещук

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На сегодня запланировано два гуманитарных коридора, - Верещук
На воскресенье, 27 марта, запланировано два гуманитарных коридора для жителей Луганской и Донецкой области.

Об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в Донецкой области по маршруту Мариуполь-Запорожье эвакуация будет личным транспортом, автобусами эвакуация будет осуществляться по маршруту Бердянск-Запорожье. Место сбора без изменений.

В Луганской области по маршруту Рубежное-Бахмут эвакуация будет производиться с улиц Киевская, Школьная, Харьковская, Солнечная, Славянская, Хлебозаводская, Шевченко, Сосюры и района железнодорожного вокзала в Рубежном.

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Топ комментарии

  • константен
    Харьков....возмездие.

    https://twitter.com/i/status/1507976516629585926
  • Ksenia VB
    Вечір.
    - Привіт. Ти що зара робишь?
    - Засипаю.
    - Добре, але правильно казати «засинаю».
    - Знаю. Але зараз я орка землею засипаю.
    (c) десь з інету.
  • Ksenia VB
    Illya Ayzin · 23 березня о 22:41 ·
    Позитивна історія наніч. Бажаємо кожному повернутися до свого дому і обняти рідних!!!
    І спокійних снів 🇺🇦
    Це вдалося під час війни службовій собаці Леї 🐶
    🐕 Вона вже декілька років служить в кінологічному центрі Нацгвардії України. Забезпечувала охорону громадського порядку та розшукувала зниклих людей.
    Через російський напад бригада перегрупувалася і собак з кінологічного центру довелось евакуювати. Більшість чотирилапих гвардійців врятували, але Лея через потужні вибухи злякалася і втекла.
    Кінологи ще тривалий час шукали її, але без успіхів. Одного дня, Лея, подолавши хто за скільки кілометрів (не скажемо ворогу скільки) знайшла свого "друга-кінолога".
    "Враховуючи те, що я навчав її саме слідовій роботі, в Леї дуже розвинені нюхові здібності. Вона самостійно відшукала мене і, голодна та знесилена, прийшла до мене на позицію. Лише уявіть моє здивування та радість від того, що вона жива! ", - розповідає гвардієць Богдан.
    Зараз Лея продовжує нести бойову службу та разом з гвардійцями захищає нашу землю від російського загарбника.
    #strongtogether #dogs #warinUkraine #stoprussianagression
    Національна гвардія України ⚔️🇺🇦
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