При попытке захватить Мариуполь оккупанты действовали по методичке Геббельса, применяя подходы фашистов, - мэр Мариуполя Бойченко

Российские оккупанты при попытке захватить украинский Мариуполь действовали по методике немецкого пропагандиста Геббельса, применяя подходы фашистов - блокировали город и лишали его критической инфраструктуры.

Об этом УНИАН рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ.

"За первую неделю они разрушили все 15 вводов электроэнергии в городе. С 5-го дня войны мы пытались так или иначе восстанавливать электроэнергию, но на седьмой день остались без света. Соответственно, мы лишились и тепла.

Оккупанты прекрасно понимали, какие у нас источники водоснабжения. И еще до начала активной фазы войны они перебили нам один источник, дававший 70% объема воды. Перебили насос, который качал воду в Мариуполь. Затем они перебили второй ввод, служивший нам резервным источником водоснабжения. Да, на девятый день войны мы остались полностью без воды. После этого они лишили нас газа", – рассказал он.

По словам Бойченко, на следующем этапе (21 марта) путинские террористы уничтожили последний источник связи в городе – он оказался в тишине.

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"В Мариуполе был искусственно создан полный информационный вакуум, в котором никто из жителей не понимает, что происходит", – говорит мэр.

Отвечая на вопрос, как город выживает длительное время без воды, Бойченко пояснил: "Когда была возможность работы коммунальных служб, мы бочками подвозили. У нас есть источники, из которых возили воду. Это было, когда центр и Левый берег были доступны. Мы привозили воду в другие районы. Очереди выстраивались километровые. Потом пришлось топить снег и собирать дождевую воду. Находили источники. Так сегодня, к сожалению, и живой город".

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