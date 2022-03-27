Оккупанты стали уничтожать нефтебазы и продовольственные склады. Россия развязала экономическую войну против Украины, - МВД

Российские оккупанты начинают уничтожать нефтебазы и продовольственные склады. Таким образом Россия решила развязать экономическую войну против Украины.

Об этом в эфире телемарафона заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Они начали пробовать уничтожать нефтебазы и продуктовые склады. За последние дни нефтебазы в Калиновке, продуктовые склады в Северодонецке", - заявил Денисенко.

Он добавил, что Украине необходимо понимать стратегию оккупантов.

"Нам нужно понимать их стратегию. Я думаю, что это будет наша ключевая задача в ближайшие не недели, а дни - максимально рассредоточивать продукты питания со складов и рассредоточивать топливо, используя тактику так называемых мобильных складов и мобильных баз нефтепродуктов", - заявил советник главы МВД.

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