Строим структуру с нуля, овладеваем тем, что люди в военных институтах изучают по 5 лет, - член ТрО и продюсер "Савик Шустер Студии" Елизаров

Тыловые процессы, которые в военных институтах изучают по пять лет, членам территориальной обороны приходится овладевать с нуля в сжатые сроки.

Об этом в интервью изданию "Гордон" рассказал член теробороны Дарницкого района Киева и продюсер "Савик Шустер Студии" Павел Елизаров, сообщает Цензор.НЕТ.

"Весь день мы заняты решением организационных вопросов. Мы же строим с нуля всю структуру. Те тыловые процессы, которые люди в военных институтах изучают по пять лет, нам приходится осваивать с нуля в крайне сжатые сроки. Не все у нас имеют военную специальность, потому такие вещи мы изучаем на ходу", – рассказал он.

Елизаров говорит, что люди очень мотивированы защищать свой район и свой город.

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"Недавно сказали, что начнут платить зарплату членам ТрО, так они начали возмущаться: "Мы, – говорят, – не за зарплатой сюда шли!" Но мы предложили альтернативу: перечислять заработную плату на армию и благотворительность", – поделился он.

В теробороне, по его словам, нет конфликтов или ссор, хотя там собрались очень разные люди.

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"Представьте себе огромное количество мужчин разного возраста, с разными интересами, социального и жизненного уровня. Но не было ни мата, ни драк, не было такого, чтобы кто-то выпил. Люди между собой не спорят, не ругаются, не толкаются. В первые дни люди, чтобы получить автомат, спали на кафельном полу два-три дня, пока не было карематов и обустроенного быта, – настолько они хотели защищать семью и свой район, что соглашались на такие условия. Я этим процессом просто любовался. Вот будущее Украины", - говорит он.