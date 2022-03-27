В российской армии начались кадровые чистки, выводят боевые части на ротацию и готовятся к новым атакам на Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире всеукраинского телемарафона.
"Они выводят часть подразделений, и у них начались кадровые чистки. Они уволили руководителя одной танковой армии, которая отвечала за взятие Харькова, и меняют руководителей подразделений. Также они начинают выводить боевые части на ротацию. Нам не следует заниматься "шапкозакидательством" – к сожалению , у них еще есть человеческие ресурсы и достаточно большое количество техники", - сказал Денисенко.
Подтверждением этого мнения считает концентрацию живой силы врага на территории Беларуси в районе Гомеля, на границе с Харьковщиной и Херсонской областью и территории Крыма.
"Мы должны готовиться, что будет еще одна попытка – конечно, уже не такая массированная и масштабная, как это было месяц назад – но завести сюда свежие силы, чтобы попробовать по всем направлениям – Донецкая, Луганская области, с севера – Харьковское направление, Изюм и, безусловно, это Киевщина и город Киев", - отметил Денисенко.