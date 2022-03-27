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В российской армии начались кадровые чистки, выводят боевые части на ротацию и готовятся к новым атакам на Украину.

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В российской армии начались кадровые чистки, выводят боевые части на ротацию и готовятся к новым атакам на Украину.
У российских захватчиков еще есть ресурсы, пока они проводят кадровые чистки, перегруппировывают силы и попытаются еще раз захватить ключевые направления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире всеукраинского телемарафона.

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"Они выводят часть подразделений, и у них начались кадровые чистки. Они уволили руководителя одной танковой армии, которая отвечала за взятие Харькова, и меняют руководителей подразделений. Также они начинают выводить боевые части на ротацию. Нам не следует заниматься "шапкозакидательством" – к сожалению , у них еще есть человеческие ресурсы и достаточно большое количество техники", - сказал Денисенко.

Подтверждением этого мнения считает концентрацию живой силы врага на территории Беларуси в районе Гомеля, на границе с Харьковщиной и Херсонской областью и территории Крыма.

"Мы должны готовиться, что будет еще одна попытка – конечно, уже не такая массированная и масштабная, как это было месяц назад – но завести сюда свежие силы, чтобы попробовать по всем направлениям – Донецкая, Луганская области, с севера – Харьковское направление, Изюм и, безусловно, это Киевщина и город Киев", - отметил Денисенко.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
  • Валентина Саюн
    18 тис. Знищено,десь 40 тис поранених, але є %які знову в боях....армія 140 тис.плюс зняті з далеких гарнізонів ...Ще не має критичного стану ,а значить ще багато важких днів попереду і дійсно не потрібно бравади. Війна не рідна тітка. Може також над стратегією і тактикою подумать....На сьогодні і малі населенні пункти можуть мати вирішальну роль. Не можна зациклюватись на обороні великого міста,будучи в облозі. Тримайтесь і бережіть Україну
  • шурец
    Очень интересная статья с комментаторами, которые очень хорошо разбираются в вопросе - кто и как сдал Херсон? И одной из главных причин можно назвать вот этот отрывок:

    "Действующий губернатор Геннадий Лагута, со слов сослуживцев, в первый день войны положил ключи на стол мэру со словами: «Я в этом не участвую» - и уехал из региона. Вместе с ним - в первый день спецоперации - уехало руководство полиции, прокуратуры, суды, чуть позже эвакуировались сотрудники СБУ."

    Я не буду рассказывать, кто назначил всех этих беглецов, по чьей квоте, от чьей партии и по каким договорнякам. Но я все это помню. И не я один. А значит напомню. Или напомним. После войны. Да, Ермак?

    https://m.nashaniva.com/ru/articles/287077/

    Наша Ніва (https://m.nashaniva.com/ru/articles/287077/)
    «Глупость или предательство, возможно, и то и другое». Как сдали Херсон
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