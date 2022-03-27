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Ночью в Запорожье ВСУ успешно отбили вражеские атаки и нанесли существенные потери оккупантам

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Ночью в Запорожье ВСУ успешно отбили вражеские атаки и нанесли существенные потери оккупантам
В течение ночи и утра на территории Запорожской области ВСУ отразили атаки войск РФ.

Об этом в телеграм-канале сообщил пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев, информирует Цензор.НЕТ.

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"Группировка Сил обороны на Запорожском направлении продолжает ведение оборонной операции. В течение этой ночи и утра были успешно отражены атаки врага - наши воины наносят существенные потери российским оккупантам, а противник продолжает терять живую силу и технику", - говорится в сообщении.

Морально-психологическое состояние войск противника остается низким, но, несмотря на это, военно-политическое управление Российской Федерации не отказывается от войны. Военные России продолжают терроризировать и запугивать местное население на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Что касается города Запорожья, отметил он, то люди продолжают жить в прифронтовых условиях, готовясь к обороне.
Стоит отметить, что с каждым днем все больше людей присоединяется к Силам обороны Запорожья и рядов ВС Украины.

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Также Арефьев добавил, что в течение 26 марта 2022 спасатели ГСЧС Запорожской области ликвидировали возгорание жилого дома в Пологовском районе, возникшее в результате обстрелов со стороны оккупантов, выполнили пиротехнические работы по очистке территории, чтобы обезопасить население от взрывоопасных предметов в одном из населенных пунктов области, совершили подвоз воды для обеспечения бытовых нужд жителей Гуляйполя и доставили пищу для населения города Токмак.

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Топ комментарии

  • Reception Office
    Не треба так зедеденту зад лизать. Просрать оборону, так, зміг. Жертв могло б буть набагато менше, якби фінансування армії не закатали в асфальт.
  • Reception Office
    Випий ліки. Чим твій зедедент зміцнив армію? Ви подолякі такі кумендні. Можна детально, що було зроблено за цей період? Розмінування півночі біля Криму? Розведення військ? Згортання ракетної програми? Підготовка до шашликів? Що з цього зміцнило армію?
  • Назар Курта ee81fae2
    Абсолютна брехня від людини яка армію лише з дивану бачила.
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