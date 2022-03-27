Новости • Санкции против России

TikTok запретил россиянам выкладывать ролики, даже с VPN, а "Мегафон" исключили из GSMA, - Федоров

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TikTok запретил россиянам выкладывать ролики, даже с VPN, а "Мегафон" исключили из GSMA, - Федоров
Международные техкомпании продолжают активно покидать российский рынок, чтобы вводить санкции.

О компаниях, которые добавились в этот список, рассказал Михаил Федоров в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"TikTok запретил пользователям из России выкладывать ролики, даже используя VPN. Об этом сообщила пресс-служба компании", - написал министр цифровой трансформации. Кроме этого, он сообщил о ряде следующих компаний, ограничивающих свою деятельность в РФ.

В часности, оператор мобильной связи "Мегафон" больше не принадлежит к международной ассоциации операторов. GSMA официально заявила, что исключает российский "Мегафон". Компания была в Глобальной ассоциации операторов связи с 1995 года. Ассоциация GSMA также исключила оператора мобильной связи из "перечня роуминговых партнеров". Однако в "Мегафоне" заявляют, что это не означает отключения компании от международного роуминга.

"DataArt прекратила деятельность в России. Это компания, занимающаяся аутсорсингом программного обеспечения и специализирующаяся в области internet-приложений. Depositphotos прекратил работу в России и Беларуси. Международный фотобанк, являющийся посредником между авторами изображений и их покупателями, Depositphotos остановил всю деятельность в этих странах. Depositphotos и VistaCreate прекращают все продажи и предоставление услуг клиентам и партнерам из России и Беларуси", - рассказал Федоров.

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Прекращает работу в РФ и платежная система JCB. Это самая большая платежная система Японии и одна из семи ведущих платежных систем мира. Она занимает третье место среди всех карточных платежных систем по количеству точек приема карт.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Тік Току-респект...
  • Алекс Леонов
    кадировцi плакатимуть як же вони без тiк току
  • Руслан Подурец
    Х%йло створив антиросійську коаліцію, Зе і його компанія до останнього дня пиляли гроші на будівництві доріг, а за кілька днів до війни його партія вважала популізмом виділення додаткового фінансування армії. Зараз він вже доволі непогано читає текст, що йому пишуть. Згадайте як він читав текст на початку каденції, уже натренувався.Ось частина з його заяв і це лише частина https://censor.net/ua/news/3317208/zelenskyyi_my_mojemo_zbilshyty_armiyu_v_dvatry_razy_ale_todi_napryklad_ne_zmojemo_buduvaty_dorogy
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