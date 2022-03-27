Украина проводит работу, чтобы отстранить Россию от ключевых позиций в МАГАТЭ из-за ядерного терроризма, - Зеркаль
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила советница министра энергетики Украины, экс-замминистра иностранных дел Елена Зеркаль в интервью "Радио НВ".
"Сейчас мы с партнерами работаем над тем, чтобы устранить Россию из МАГАТЭ или, по крайней мере, чтобы уменьшить ее роль там и отстранить всех россиян от ключевых позиций, занимаемых ими в Секретариате Международного агентства по атомной энергетике", - сказала Зеркаль.
Она добавила, что неоспоримым основанием для этого является политика ядерного терроризма, проводимая россиянами, захватывая украинские АЭС.
Напомним, ЧАЭС была захвачена российскими войсками еще в первый день агрессии – 24 февраля.
В воскресенье 20 марта в конце дня была проведена частичная ротация персонала Чернобыльской атомной электростанции и эвакуация лиц, находившихся на территории временно захваченной российскими войсками станции.
Российские войска захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта. Руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин 15 марта сообщил, что на Запорожской АЭС находятся от 500 до 900 захватчиков.