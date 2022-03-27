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Украина проводит работу, чтобы отстранить Россию от ключевых позиций в МАГАТЭ из-за ядерного терроризма, - Зеркаль

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Украина проводит работу, чтобы отстранить Россию от ключевых позиций в МАГАТЭ из-за ядерного терроризма, - Зеркаль
Украина вместе с партнерами работает над устранением России с МАГАТЭ или, по крайней мере, отстранением всех россиян от ключевых позиций в Секретариате организации через российскую политику ядерного терроризма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила советница министра энергетики Украины, экс-замминистра иностранных дел Елена Зеркаль в интервью "Радио НВ".

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"Сейчас мы с партнерами работаем над тем, чтобы устранить Россию из МАГАТЭ или, по крайней мере, чтобы уменьшить ее роль там и отстранить всех россиян от ключевых позиций, занимаемых ими в Секретариате Международного агентства по атомной энергетике", - сказала Зеркаль.

Она добавила, что неоспоримым основанием для этого является политика ядерного терроризма, проводимая россиянами, захватывая украинские АЭС.

Напомним, ЧАЭС была захвачена российскими войсками еще в первый день агрессии – 24 февраля.

В воскресенье 20 марта в конце дня была проведена частичная ротация персонала Чернобыльской атомной электростанции и эвакуация лиц, находившихся на территории временно захваченной российскими войсками станции.

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Российские войска захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта. Руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин 15 марта сообщил, что на Запорожской АЭС находятся от 500 до 900 захватчиков.

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Топ комментарии

  • Joshua Merlin
    расию надо раз и навсегда исключить из всех организаций, запретить иметь армию, науку, обязать закрыть все ядерные объекты и никогда их не иметь в будущем... запретить производить вооружения, любую технику... пусть в командировку из смоленска в хабаровск на оленях скачут...
  • Бенина Мама
    Хотелось бы в общих чертах понять, какие именно предатели Украины торпедировали отказ от американских топливных элементов для АЭС в пользу Куйловких. Это началось в середине 2019 г. и продолжалось вплоть до начала войны.
  • taddyboy Harper
    Браво, Зеркаль!
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